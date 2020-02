Mobilidade em Macaé: bairros terão alterações de trânsito para Carnaval

Os bairros do Centro e Cavaleiros, no município de Macaé, terão alterações no trânsito de veículos por conta do Carnaval. As mudanças tiveram início na última sexta (21) e seguem até a terça-feira (25). O estacionamento de veículos está proibido em todo o perímetro da Praça Washington Luiz, na Rua Dr. Télio Barreto, para montagem de barracas e equipamentos de som, desde às 6h desta sexta-feira até às 6h do dia 24 (segunda-feira). A Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana estará presente com agentes de trânsito e viaturas para dar suporte aos eventos.

A partir das 17h, haverá interdição da Rua Dr. Télio Barreto, junto à Rua Tenente Coronel Amado; Avenida Rui Barbosa, junto à Rua Dr. Télio Barreto; Rua Dr. Télio Barreto, junto à Avenida Presidente Sodré; Rua Ferreira Viana, junto à Rua Dr. Télio Barreto e Rua Governador Roberto Silveira; mão inglesa da Rua Visconde de Quissamã, junto à Rua Tenente Coronel Amado. Será criada faixa de aceleração, para auxiliar a saída dos ônibus do PDI 4 (Praça Washington Luiz), em direção à Avenida Presidente Sodré. As interdições terminam às 6h da manhã de sábado, domingo e segunda-feira.

As alterações são necessárias para as apresentações das Escolas de Samba e Bois Pintadinhos. O desfile é organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba de Macaé (Liesam), e acontece entre sexta-feira e domingo, na Rua Dr.Télio Barreto, quarteirão da praça Washington Luiz, das 18h às 2h da manhã.

Nos Cavaleiros, a interdição do tráfego de veículo será na Avenida Atlântica, entre a Rua Ministro Salgado Filho e Rua Marechal Floriano Peixoto, das 15h às 19h, até terça-feira (25). O “Carnaval da Família Macaé 2020”, na orla dos Cavaleiros, começa no sábado e vai até a terça-feira, com diversas atrações.