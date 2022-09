Mobilidade em Icaraí: avançam obras na Rua Mem de Sá

No objetivo de melhorar a mobilidade da região de Icaraí, operários das equipes da Emusa (Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento), da Prefeitura de Niterói, estão retirando, na Rua Mem de Sá, as estruturas metálicas, cabos de rede elétrica, pisos, portas e janelas dos imóveis que serão demolidos para a construção da rotatória em forma de praça, que ligará a Rua Castilho França à Miguel de Frias. Uma das principais vias de acesso daquele bairro, para quem sai do Centro, as máquinas entrarão para fazer as demolições na Mem de Sá em breve.

Informações da administração municipal apontam que, com a obra, cerca de 20 mil pessoas por dia serão beneficiadas. O acesso a Icaraí será facilitado, através de uma nova ligação da Avenida Roberto Silveira com a Rua Fagundes Varela, “mesmo durante o horário da faixa reversível”.



Operários já começaram a atuar no local

Ainda de acordo com a Prefeitura, a intervenção trará, também, mais conforto a ciclistas e pedestres, porque “as calçadas serão alargadas”. O padrão do piso será o mesmo do utilizado na Avenida Marquês do Paraná. Arborizada, a praça privilegiará um paisagismo, com a utilização de peças nativas da Mata Atlântica, iluminação LED (Diodo Emissor de Luz) e rampas de acessibilidade.

O secretário de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, reitera que “essa é uma obra de urbanismo que cria uma nova porta de entrada no bairro de Icaraí, com novo paisagismo, iluminação, novo espaço público de convivência e de mobilidade, porque vai permitir o acesso à Rua Miguel de Frias, Praia de Icaraí e Rua Fagundes Varela, mesmo nos horários de reversível”.