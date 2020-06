Moara Abbayomi e grupo Bico-de-Lacre são as atrações nas redes sociais desta semana no CCPCM

Em tempos de isolamento social provocado pela pandemia do Coronavírus, o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (CCPCM) levou seus espaços de cultura para as redes sociais. Assim, a gente não perde o contato com nossos artistas favoritos e preenche o tempo da maneira mais agradável possível. Neste mês de junho, a programação tem atrações para todos gostos e já começa animada esta semana.

Já na segunda-feira, 01, às 18h, a cantora Moara Abbayomi traz, em formato de Live no Instaram, um show acústico, apenas voz e violão, com um repertório variado, que vai do R&B ao Rap, da MPB ao Pop Brasileiro, entre outros gêneros. Moara volta no sábado, no mesmo horário, para um IGTV respondendo perguntas feitas pela equipe do CCPCM. A artista faz parte da programação LGBT+ que acontece nas redes sociais do CCPCM durante junho, o Mês do Orgulho.

A quarta-feira, 03, nas redes sociais do CCPCM, será dedicado à música regional brasileira e latino-americana, com o grupo Bico-de-Lacre. Formado por 4 estudantes de música com longa trajetória na música instrumental e com o mesmo desejo de se aprofundar nas raízes da música, o Bico-de-Lacre mescla a sonoridade e a improvisação característica de diversos gêneros musicais. Com influências do Forró, Cúmbia, Maracatu, Ijexá, e tendo como característica a originalidade dos arranjos, o grupo ainda promete apresentar 6 músicas autorais. No domingo, 24, os integrantes da banda ainda vão participar de um IGTV, respondendo cinco perguntas feitas pela equipe do CCPCM. Os eventos acontecem às 18h.

Ações de engajamento virtual

Na terça-feira, 02, acontece o #HistoriaDoPaschoal, um post no feed com fatos e curiosidades sobre a História do Centro Cultural. Ainda na terça, acontece um Quizz para escolha de antigas programações do CCPCM e sobre o espaço do centro cultural. Ação será realizada com a ferramenta enquete no stories do Instagram para gerar interação.

Na quarta-feira, 03, será dia de “#DicadoPaschoal”, ação criada para informar os seguidores de atividades culturais, cursos, aulas que estejam acontecendo online gratuitamente.

Na quinta-feira, 04 de junho, o CCPCM lança a hashtag #PassoupeloPaschoal para relembrar e divulgar artistas que já passaram pelo espaço cultural. Post será realizado no feed do Instagram e do Facebook com foto do artista e informações. A ação #SuaArteNoPaschoal, que acontece também na quinta-feira, 04, pretende apresentar e divulgar artistas com o intuito de promover seu trabalho nesse momento de quarentena.

Já no domingo, 07 teremos o “#DicadoPaschoalzinho”, que com a mesma pegada do “#DicadoPaschoal” pretende atender ao público infantil que podem ser realizadas em casa de forma simples. Postagens feitas no feed do Instagram e Facebook.

Todas essas ações acontecem a partir das 18h.