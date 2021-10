Mistério: vem aí uma nova TV Manchete?

Por: Flávio Ricco / Colaboração: José Carlos Nery

O mercado foi pego de surpresa com o leilão da massa falida da TV Manchete, dias atrás.

Surpresa porque, até então, era um assunto superado para muitos. Menos, claro, para os credores.

O responsável pelo lance vencedor, arrematou as fitas de vídeos analógicas de centenas de programas e, além disso, também pegou para si o direito de uso do nome TV Manchete. Valor: 500 mil reais.

Quanto às fitas, que têm um valor histórico extraordinário, será necessário gastar na sua digitalização.

Fica só a dúvida de como ficará o problema dos direitos autorais, após, por exemplo, Benedito Ruy Barbosa ganhar na Justiça uma disputa contra Silvio Santos pela reexibição do original da novela ”Pantanal”.

E aí outra questão: o que levou essa pessoa a arrematar o uso do nome TV Manchete?

São várias as possibilidades, mas a principal é ser alguém interessado em reviver a TV Manchete, por exemplo, num canal a cabo.

Tudo pode ser, como pode não ser. Rápido ou não.

TV Tudo

Curioso isso

Em entrevista para o “Programa de Todos os Programas”, Milton Neves abordou um assunto dos mais interessantes: diferentemente de Messi e Cristiano Ronaldo, entre outros astros do esporte, Neymar quase não aparece mais em propaganda.

Assunto para melhor análise.

Por que será?

Esse sumiço comercial do Neymar se deve a uma simples vontade dele em não querer aparecer? Ou por que não está sendo convidado?

E se não está, isso seria em função do seu comportamento, dentro e fora do campo? Questão da imagem? Complicado.

Figuraça

João Pedro Sgarbi tem participado do “Jogo Aberto”, da Band e da Renata Fan, bem dentro do clima do programa.

Jovem, articulado, chama atenção pelo número de informações, especialmente do seu São Paulo.

Fiquem avisados

Essa da Ana Maria Braga sair da Globo, no fim do ano, e acertar com a Band é devaneio.

Não tem nada disso. Curioso é que a especulação parte de algumas pessoas do meio. Qual o interesse?

Série de época

Na minissérie “Tudo de Bom” que o diretor Ajax Camacho prepara para o streaming, Laize Câmara, Juliana Knust, Manuela do Monte e Aline Riscado – agora Aline Campos – farão a mesma personagem, Moira.

A produção, um misto de drama e comédia, se passa nos anos 1980 e já começou a ser gravada.

Até segunda ordem

A partir de agora, não se surpreenda se, nas chamadas do SBT, passe a aparecer “Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel”.

Sempre deixando claro que não é uma substituição, até por se tratar de alguém insubstituível, Patrícia irá intensificar seu trabalho na gravação de quadros inéditos.

Situação de momento

No SBT não há nenhuma informação oficial sobre o assunto, mas poucos da sua direção acreditam que o nosso herói volte a gravar ainda este ano.

Quase certo que não. Fala-se, inclusive, que já existem planos de passar seu aniversário de 91 anos, agora em dezembro, nos Estados Unidos.

Especial

Dentro do projeto “Falas”, que debate temas relacionados ao respeito, a Globo exibe dia 20 de novembro, às 22h30, um especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra.

No programa, cinco personagens unidos por histórias que mostram como o racismo estrutural e institucional prejudica a evolução no campo do trabalho e na vida.

Novo filme

Priscila Ubba, que integrou o elenco de “Gênesis”, passou por uma transformação radical para viver a personagem Clarice em “Coisa Pública”.

O filme, com direção de André Borelli, também conta com a participação de Dan Stulbach e será rodado em São Paulo.



Está dentro

“Família Record” está novamente confirmado na programação especial de fim de ano.

As definições sobre formato e apresentadores devem sair nos próximos dias.

Bate – Rebate

· Formado na Escola de Atores Wolf Maya, o menino Thiago Voltolini será uma das caras novas da novela “Além da Ilusão”, próxima das seis na Globo.

· Neste próximo sábado, o programa “Do Bom e do Melhor”, apresentado por Danilo Gobatto na Rádio Bandeirantes, a partir das 10h, fará uma homenagem a Salomão Ésper…

· … Com toda uma história no jornalismo e na casa, Salomão vai completar 92 anos no dia 26.

· Maurício Manieri se apresentará, dia 12 de dezembro, no Espaço das Américas, em São Paulo, dando sequência à turnê “Classics”…

· … Os vídeos do DVD “Classics” já ultrapassaram a marca de 100 milhões de views nas redes sociais do artista.

· Marco de Vargas e Arnaldo Ribeiro têm formado uma boa dupla na transmissão da UEFA Europa League na TV Cultura.

· José Dumont foi confirmado no elenco da próxima novela de João Emanuel Carneiro, na fila das 21h da Globo.

· Só depois de se desligar totalmente do “Fantástico” e de um pequeno descanso, Tadeu Schmidt ficará à disposição do “BBB”…

· … A estreia do programa está confirmada para a terceira semana de janeiro.

· Renata Ceribelli vai comandar o “Primeiro Amor”, novo quadro do “Fantástico”.

C´est fini

Os atores escalados para “Reis”, nova produção bíblica da Record, já estão na fase de preparação e caracterização de personagens. As gravações terão início em novembro, sob o comando do diretor argentino Juan Pablo Pires.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!