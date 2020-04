Mistério sobre o corpo encontrado na Praia de Icaraí

Policiais civis e militares ainda não tem informações com detalhes sobre como o corpo de um homem não identificado foi parar dentro de um galão as margens da Praia de Icaraí, na tarde do último domingo (05). A ocorrência está sendo apurada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, e Itaboraí (DHNSG).

Agentes do Operação Niterói Presente passavam em patrulhamento pela orla, na altura das ruas General Pereira da Silva e

Álvares de Azevedo, quando avistaram o corpo, que estava dentro do galão, com as pernas posicionadas para o lado de fora. O cadáver era de um homem, com idade estimada não mencionada, trajando calça jeans.

A movimentação policial na área, já que a PM e agantes da Polícia Civil foram acionados, chamou a atenção de moradores, que registraram o trabalho inicial de perícia da janela de seus apartamentos. A polícia ainda não sabe informar, por exemplo, se o tonel com o corpo teria sido jogado ao mar em outro local e lançado na orla da Praia de Icaraí com a força da maré.

A polícia encontrou ainda marcas de tiros no cadáver, e removeu o corpo para Instituto Médico Legal (IML) onde poderá ser reconhecido por familiares a procura da vítima. As circunstâncias do crime ainda são misteriosas.