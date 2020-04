Mistério no desaparecimento dos amigos que seguiam do Rio para Cabo Frio

Há mais de uma semana familiares da representante de vendas, a mineira Bárbara Corrêa Rocha, 21 anos, e de seus amigos cariocas, o motorista de transporte por aplicativo, Vinícius Cascado da Silva, de 33 anos, e Samuel Morais das Neves, de 28 anos, estão passando por um pesadelo. Depois de se encontrarem, no dia 1º, na Zona Norte do Rio, para seguirem em direção a Cabo Frio, na Região dos Lagos, misteriosamente os três não chegaram ao destino..

Policiais civis e militares já foram alertados sobre o fato e realizam buscas para tentar localiza-los, até a manhã dessa quarta-feira (08) sem sucesso. De acordo com familiares os amigos estavam num veículo, modelo Honda Civic, de cor cinza, conduzido por Vinícius, e seguiam em direção a residência da irmã gêmea de Bárbara, em Cabo Frio. Esta, por sua vez, estava no Rio desde o dia 16 do mês passado, e havia se hospedado num hotel, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, vinda do bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Na noite do dia 1º se encontrou com os demais para irem juntos para a Região dos Lagos. A Concessionária Via Lagos revelou para a polícia que câmeras registraram a passagem do veículo por um radar, nas imediações de Araruama, ainda na noite do dia 1º, mas depois disso o veículo não foi mais visto.

