Mistério em Maricá: homem é assassinado e corpo achado dentro de carro

Mais um homicídio envolto de mistério, na cidade de Maricá. Na madrugada desta quinta-feira (27), o corpo de um homem, até o momento sem identificação, foi encontrado, dentro de um automóvel, no bairro de Araçatiba. Já são pelo menos dois casos semelhantes, registrados na cidade, no período de um mês. Ambos são investigados pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 12º BPM (Niterói), foi acionada para a Avenida José Francisco Rangel, para averiguar um suposto caso de atropelamento. Entretanto, após não confirmar o fato, os policiais retornavam para o patrulhamento, quando receberam, via rádio, uma reiteração da informação.

Na verdade, o caso se trataria de um homicídio, em um endereço próximo ao local inicial, na Rua Vinte. Os militares solicitaram apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros. Chegando ao local, encontraram o corpo de um homem negro, com dois ferimentos à bala na cabeça, dentro de um carro, modelo Ford Fiesta.

O crime recebeu contornos ainda mais misteriosos quando os policiais confirmaram que o automóvel não tem registro de roubo. O proprietário, até o momento, não foi localizado. A equipe de perícia da DHNSG foi acionada ao local. A especializada registrou e irá investigar o caso. O corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói, onde aguarda pela identificação.

Outro caso

No dia 27 de abril deste ano, outro caso misterioso de corpo encontrado em automóvel aconteceu em Maricá. A vítima seria Gessé Pires Macedo, de 61 anos. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 12° BPM foi acionada para a residência de Gessé, onde, inicialmente, teria ocorrido um incêndio possivelmente criminoso. No momento da chegada dos policiais, não havia ninguém no imóvel e o portão estava aberto. Na averiguação do local, um fato despertou atenção da equipe: eles encontraram marcas de sangue e projéteis no local.

Enquanto os militares aguardavam os policiais civis para trabalho de perícia, familiares da vítima chegaram ao imóvel, afirmando que teriam encontrado o automóvel de Gessé na restinga de Maricá. Enquanto uma equipe da PM ficou na casa, outra foi até o local indicado pelos familiares. Lá, estava o carro, carbonizado, com o corpo dentro, que seria da vítima, que foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. A ocorrência foi encaminhada para a DHNSG, que segue apurando as circunstâncias nebulosas do crime.