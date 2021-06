Missionário R R Soares recebe alta

Em vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, o missionário R R Soares recebeu alta na tarde desta terça (7) do hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele estava ao lado de dois dos filhos, André Soares e Marcos Soares, e da esposa, Maria Magdalena Soares.

“A verdade sempre prevalece! Amigos, venci em Jesus e tive alta. Agradeço a todos pelas orações e seguimos firmes na fé. Obrigado por tudo! Obrigado, Senhor”, informou o missionário R R Soares em vídeo postado no Instagram.

“Já estamos aqui com o nosso chefe, o missionário R R Soares, já está liberado aqui. Pra felicidade de todos, tá aqui recuperado pra felicidade geral e oração de todos”, fala Marcos no vídeo. Na sequência, o religioso complementa.

“Obrigado Jesus!”, falou o missionário ao lado da esposa Maria Magdalena.

Fundador e líder da Igreja Internacional da Graça, Romildo Ribeiro Soares tem 73 e estava internado desde sexta-feira (4) com Covid-19.

O vídeo pode ser conferido abaixo na íntegra