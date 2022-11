Missa solene celebra aniversário de Niterói

Foi realizada, na manhã de hoje (22), a tradicional missa em celebração do aniversário de Niterói. A cidade celebra 449 anos de sua fundação. A cerimônia foi realizada pelo arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias.

Estiveram presentes o prefeito Axel Grael (PDT), o vice Paulo Bagueira (SD), o presidente da Câmara Municipal, Milton Cal (PP), entre outros. Grael comentou sobre a emoção em participar da missa na igreja, que é considerada o marco da fundação da cidade de Niterói.

O arcebispo da cidade e o prefeito Axel Grael – Fotos: Reprodução/Facebook

“Eu e [a primeira-dama] Christa iniciamos o dia na tradicional missa realizada na capela de São Lourenço dos Índios, o marco da fundação de Niterói. É sempre muito emocionante comemorar mais um ano da nossa cidade, agradecendo as conquistas e refletindo sobre o nosso futuro”, disse.

O prefeito da cidade também elogiou as palavras ditas pelo arcebispo durante a celebração, as quais classificou como “lúcidas e inspiradoras”. Por sim, Grael destacou que a data deve ser marcada pela renovação d compromisso em avançar em questões como sustentabilidade e justiça.

“Dom Francisco reforçou a importância de nos mantermos firmes, com fé e resiliência, para superarmos as dificuldades, as adversidades e os desafios que chegam. Hoje é um dia para renovarmos o compromisso com Niterói. Temos a missão de avançar cada vez mais no caminho da sustentabilidade e da justiça social”, completou.

Igreja é considerada o marco da fundação da cidade – Foto: Reprodução/Facebook

Celebrações

Ao longo dos últimos dias, a cidade teve uma série de eventos para celebrar seus 449 anos. Entre eles estavam os shows da banda Titãs, na última sexta-feira (18) e de Pink Floyd UK, no sábado (19). Entre os dias 25 e 27 de novembro, o festival Niterói Cervejeiro 450 fecha as celebrações.