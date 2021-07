Missa de sétimo dia da morte de Dona Therezinha será no sábado

Está marcada para sábado, 17, às 18h, a celebração da Missa de sétimo dia em memória de Dona Therezinha, mãe do presidente de honrada Unidos do Viradouro, Marcelo Calil, avó o presidente da agremiação, Marcelinho. A missa será transmitida na TV Viradouro, pelo YouTube. Therezinha morreu na madrugada do dia 10 aos 90 anos de idade.

A Viradouro divulgou uma nota convidando a comunidade e amigos para a missa. “A Família Viradouro, a presidência da escola e a Família Calil convidam nossa comunidade e amigos para acompanhar a missa. Em nome da presidência, agradecemos a todos que participarem deste ato de Fé e Solidariedade Cristã pela passagem de Dona Therezinha”.

A professora Therezinha Calil Petrus Therezinha se dedicou à filantropia pedagógica em Niterói e era viúva de Antônio Petrus Kalil – o Turcão, falecido em 2019. Nascida em 17/05/1931 no Além Paraíba – MG, Therezinha era filha de Abdo Calil e Regina Tafache Calil. Formou-se como professora na Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto Mota (SUAM), militou neste ofício durante toda sua vida. Era sócia do Tio Sam Esporte Clube e da Associação Filantrópica e Esportiva Thereza e Antonio Kali (Afetak). Em 2014 recebeu a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pelo Estado do Rio de Janeiro.

A matriarca deixou dois filhos: Antônio Petrus Kalil Filho e Marcelo Calil Petrus, este presidente de honra da escola de samba Unidos do Viradouro.