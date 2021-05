Missa de Paulo Gustavo terá transmissão ao vivo

Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (10), a família do ator e comediante Paulo Gustavo, falecido no dia 4 de maio, comunicou que a Missa de Sétimo Dia em sua memória, que será realizada na terça-ferira (11), terá transmissão ao vivo pelo canal Multishow, a partir das 18h30.

Segundo a nota, a decisão de transmitir a missa foi a maneira que a família encontrou para retribuir todas as manifestações de carinho que vem recebendo ao longo da última semana. “Os familiares do artista dividirão a última homenagem com os fãs e admiradores interessados em despedir-se, acompanhando a transmissão à distância e em resguardo. Na ocasião, o sinal do Multishow no Globoplay Mais Canais estará aberto e, mesmo quem não é assinante da plataforma, poderá acompanhar a despedida”, esclarece nota divulgada hoje.

A Missa de Sétimo Dia do ator será celebrada pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, no Santuário Cristo Redentor da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A celebração seguirá as normas internacionais de combate ao Coronavírus e as regras da Arquidiocese do Rio de Janeiro e da Vigilância Sanitária.

Na missa, que será restrita a parentes e amigos próximos do artista, homenagens serão feitas ao ator e a todas as vítimas da Covid-19.