A celebração da missa de 7º dia do ator Paulo Gustavo, cremado ontem no cemitério Parque da Colina, em Niterói, será realizada na segunda-feira (10) no Cristo Redentor. Assim como o funeral do ator, a cerimônia será restrita a familiares e amigos mais próximos. A missa será rezada pelo Padre Omar.

O ator morreu na terça-feira (4), no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 13 de março.