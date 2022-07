Missa de 7º Dia do jornalista Carlos Augusto Drummond será hoje em Niterói

Luiz Antonio Mello

A Missa de 7º Dia do jornalista Carlos Augusto Drummond será realizada hoje (4), às 18 horas, na Igreja Porciúncula de Santa em Icaraí, Niterói.

Amigo, grande colega, Drummond tinha 70 anos e faleceu na semana passada, vítima de câncer, após três semanas de internação em um hospital do Rio de Janeiro.

Outro colega e amigo, João Baptista de Abreu escreveu no site do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio que Drummond tinha orgulho de ter sido criado no bairro do Fonseca, em Niterói.

Ele fez parte das primeiras turmas de Jornalismo do Instituto de Arte e Comunicação da UFF.

Foi repórter, redator e depois chefe do Departamento de Jornalismo da Rádio Jornal do Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde trabalhamos juntos. Trabalhou também na Rádio Nacional e na Assessoria de Imprensa do Palácio Guanabara.

Descanse em paz.