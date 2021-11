Miss Transexual tinha vida dividida entre glamour e crimes

De um lado, uma vida cheia de glamour, ostentando o título de transexual mais bonita do Brasil. Do outro, várias acusações criminais, incluindo roubo e homicídio, além de um mandado de prisão em aberto. Assim era a vida de Mikaelly da Costa Martinez, de 25 anos. Ela foi presa, nesta semana, no Rio de Janeiro, acusada de dopar e roubar um homem.

De acordo com a Polícia Civil, um dos casos aconteceu no mês de julho quando, por volta da meia-noite, um homem relatou ter saído com ela de um bar, na Barra da Tijuca, rumo a um motel. No local, o home afirmou que teve cartões roubados, além de, no dia seguinte, ter descoberto transações suspeitas, no valor de R$ 6 mil em sua conta.

No ano de 2015, Mikaelly chegou a ser presa, acusada de matar uma travesti, na cidade de Coxim/MS. Devido aos problemas com a polícia, a acusada perdeu o título de Miss Brasil Trans. Segundo a organização do concurso, o cargo ficará vago até a realização da escolha da sucessora. “A atitude isolada dela (caso único em 27 anos) não reflete a nossa filosofia de empoderamento e visibilidade positiva”, diz comunicado oficial.