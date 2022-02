Miracema é arrasada por sucessão de trombas d’água

A cidade de Miracema ainda sofre com os efeitos das trombas d’água que atingiram implacavelmente a cidade ao longo da última semana. A cidade tem passado por trabalho de recuperação de imóveis e logradouros públicos destruídos pelas tempestades. Pessoas de diferentes regiões estão se mobilizando para ajudar os desabrigados

A Secretaria de Obras do município de Miracema está fazendo a recuperação das ruas mais atingidas pelas chuvas, realizando o calçamento com paralelepípedos. Além disso, foram ampliados os pontos de alimentação. São eles E.M. João Bueno e da E.M. Prudente de Moraes. O almoço é servido de 11h às 13h e o jantar de 17h30min às 19h.

Na noite de quinta-feira, o nível do Ribeirão, às 18h, estava atingindo 2,20m, sendo que seu nível de transbordo é de 3,50m. Nas localidades mais baixas, como no Conde, na Vila Eiras, Selvo Leite, Campo do América e na Rua ao lado da prefeitura, encontram-se com o nível de água em 2,30m, sendo esse justamente o nível de transbordo.

Uma equipe de técnicos da Defesa Civil de Niterói, liderada pelo secretário e tenente-coronel Walace Medeiros, foi para Miracema na quinta-feira, para dar apoio ao trabalho de emergência. As prefeituras de Miracema, Itaocara, Santo Antônio de Pádua e Aperibé já alertaram as populações para que buscassem locais seguros para se protegerem da tempestade e que solicitassem o resgate da Defesa Civil, caso necessário. Pessoas estão fazendo doações para ajudar os mais necessitados na região.

A Prefeitura de Miracema doou mais de 200 colchões. O Corpo de Bombeiros, não havia informado, até o fechamento desta reportagem, o número de possíveis mortos ou desabrigados. Pessoas estão se mobilizando para ajudar os afetados pelas enchentes. Pode ser enviada qualquer quantia via Pix (navarroisaverdam@gmail.com). Em Niterói, há pontos de coleta de doações na Rua Álvares de Azevedo, 121, Bloco A, apto. 703; e Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, número 185.