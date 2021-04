MINISTROS VÃO PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA CÂMARA

O novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto, assim como o ministro da Economia, Paulo Guedes, deverão comparecer na Câmara dos Deputados para prestarem alguns esclarecimentos aos parlamentares. O

chamado aos dois ministros foi aprovado ontem (31) pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Casa.

Braga Netto será obrigado a comparecer, pois ele recebeu uma convocação da Comissão. Já Guedes recebeu apenas um convite, não sendo obrigado a comparecer para dar explicações. Ambos têm 30 dias após notificados para agendarem a visita ao plenário. O novo ministro da Defesa terá que prestar informações referentes à compra de produtos pelas Forças Armadas, como picanha, cerveja, bacalhau, carvão e filé de salmão. O fato aconteceu na gestão do ex-ministro Fernando Azevedo e Silva, que foi demitido do cargo esta semana. O requerimento original era endereçado ao ex ministro, contudo foi aprovado alterando o titular da pasta.

Já a convocação de Guedes deve prestar esclarecimentos sobre as chamadas “distorções bilionárias” apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em números da Previdência do Governo contidos em projeções do

governo para 2020. Os parlamentares tentam agendar os encontros para a próxima semana.