Ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, é alvo de operação da PF

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, é um dos alvos de operação da Polícia Federal, nesta quarta-feira (19). Além dele, o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim, também é alvo da Operação Akuanduba. Segundo a PF, o objetivo é apurar crimes contra a Administração Pública (corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e, especialmente, facilitação de contrabando) praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro.

A ação, autorizada pelo Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou as quebras de sigilo bancário e fiscal do ministro. Além disso, o STF determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos ocupantes de cargos e funções de confiança no IBAMA, entre eles Eduardo Bim, e no Ministério do Meio Ambiente.

O Supremo também determinou a suspensão da validade do Despacho n. 7036900/2020/GAB/IBAMA, que determinava exportação de produtos florestais, sem que fosse necessária emissão de autorização de exportação. “Estima-se que o referido despacho, elaborado a pedido de empresas que tiveram cargas não licenciadas apreendidas nos EUA e Europa, resultou na regularização de mais de 8 mil cargas de madeira exportadas ilegalmente entre os anos de 2019 e 2020”, explicou a PF.

Cerca de 160 policiais federais cumprem 35 mandados de busca e apreensão, no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo e Pará. As medidas também foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As investigações foram iniciadas em janeiro deste ano, a partir de informações obtidas junto a autoridades estrangeiras noticiando possível desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação de madeira.

Até o momento, nenhum dos envolvidos se pronunciaram sobre a operação. Assim que o fizerem, este texto será atualizado. Salles está, neste momento, na Superintendência da PF no Distrito Federal, acompanhado de seu advogado, a princípio para obter maiores detalhes sobre a ação que tem ele como um dos alvos.