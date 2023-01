Ministro recua de ideia de fim do saque-aniversário do FGTS

Um dia após lançar a possibilidade de extinguir o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou atrás. Em postagem na rede social Twitter, ele escreveu que a modalidade de saque será “objeto de amplo debate” entre o Conselho Curador do FGTS e as centrais sindicais.

“A nossa preocupação é com a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação da sua poupança”, escreveu o ministro.

A primeira declaração sobre um eventual fim do saque-aniversário havia sido dada quarta-feira (4) pelo ministro em entrevista ao jornal O Globo. Em seguida, a própria assessoria de imprensa do ministério confirmou a informação de que a pasta pretendia encerrar a modalidade.

“A manutenção ou não do saque-aniversário do FGTS será objeto de amplo debate junto ao Conselho Curador do FGTS e com as centrais sindicais. A nossa preocupação é com a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras em caso de demissão e com a preservação da sua poupança”, postou o ministro no Twitter.

Desde a entrada em vigor do saque-aniversário, em abril de 2020, 28 milhões de trabalhadores aderiram a modalidade e retiraram R$ 34 bilhões do FGTS. Em média, R$ 12 bilhões são retirados por ano.

Retiradas anuais – Por meio do saque-aniversário, o trabalhador pode retirar, a cada ano, uma parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador.

A adesão ao saque-aniversário, no entanto, exige cuidado. Pelas regras atuais, ao retirar uma parcela do FGTS a cada ano, o trabalhador deixará de receber o valor depositado pela empresa caso seja demitido sem justa causa. O pagamento da multa de 40% nessas situações está mantido.

A qualquer momento, o trabalhador pode desistir do saque-aniversário e voltar para a modalidade tradicional, que só permite a retirada em casos especiais, como demissão sem justa causa, aposentadoria, doença grave ou compra de imóveis. No entanto, existe uma carência na reversão da modalidade.

Ao voltar para o saque tradicional, o trabalhador ficará dois anos sem poder sacar o saldo da conta no FGTS, mesmo em caso de demissão. Se for dispensado, receberá apenas a multa de 40%.

CIDADES PRECISAM DE PASSARELAS

Sambódromo da Marquês de Sapucaí vazio

Com marcante êxito, o Sambódromo da Marques de Sapucaí deve servir de modelo para os grandes e médios municípios para um permanente desempenho em favor do lazer popular e resguardo das estruturas urbanas dos municípios.

Quando Niterói lançou a proposta, ela tornou-se viável pelo seu recomendado uso não apenas para o Carnaval, mas também os desfiles cívicos nos aniversários das cidades ou de saudação pelo Dia da Independência do Brasil.

A proposta de “A Tribuna” quando o local de apresentação das escolas de samba, se alternava

com prévias interdições de vias como a Amaral Peixoto e da Conceição, com grandes atropelos e gastos para armar e desmontar arquibancadas.

Seria o ponto fixo para a festa do “Tapete de Sal”, na Semana Santa; celebrações pelo Dia do Índio e Semana da Criança, da Raça Negra, colônias de férias e até para shows e desfiles de modas ou exposições como a saudosa “Expo-69”.

O Sambódromo do Rio foi crescendo e hoje pode receber 80 mil pessoas, superando a capacidade do Maracanã.

A comodidade de acesso para o público seria ordenada sem os dramas vividos como o Réveillon, que reuniu 400 mil pessoas em Icaraí.

São Gonçalo, que “foge” para as praias ou para os grandes eventos de Niterói, precisa embarcar nesta ideia parta ganhar a sua autonomia no campo do lazer.

Caçada ao general-deputado

Há urgência no Planalto para incriminar o general Eduardo Pazuello antes que o ex-ministro da Saúde assuma o mandato de deputado federal, conquistado com 205.324 votos, só superado pela deputada eleita Daniela do Waguinho (PP).

Um dos preferidos por Jair Bolsonaro, Pazuello está no processo sobre o fornecimento de cloroquina para o Exército, sendo acusado de burlar a Lei de Acesso à Informação.

O PL conquistou 11das 46 cadeiras da bancada fluminense na Câmara Federal.

Os seus demais integrantes são os itaboraienses Altineu Côrtes e Soraya Santos, se completando com Luciano Vieira, Luiz Lima, Sóstenes Cavalcanti, Delegado Ramagem e Chris Tonietto.

JÁ ERA ESPERADA

A saída do ainda deputado federal, Marcelo Freixo, do Partido Socialista Brasileiro, já era esperada por integrantes da legenda que abriga também o vice-presidente Geraldo Alckimin.

O antigo líder do PSOL se notabilizou nas denúncias diante da omissão na apuração do crime que roubou as vidas de Marielle Franco e do seu motorista. Seu ingresso no PSB foi uma composição comandada por Lula, que o lançou candidato a governador.

O outro erro de Lula foi tentar retirar a candidatura do deputado socialista Alessandro Molon ao Senado, preferindo apoiar o presidente da Assembleia, André Ceciliano (PT).

A casa caiu. Os dois candidatos de Lula não se elegeram.

Molon foi o segundo mais votado, só superado pelo bolsonarista Romário. A

soma dos votos de Molon e de Ceciliano foi superior ao limite alcançado por Romário.

Futuro de Freixo

Todos apostavam que, sendo derrotado, Marcelo Freixo viesse a ser ministro dos Direitos Humanos no desenhado governo de Lula.

A irmã de Marielle Franco ganhou direito a uma cadeira no Ministério.

Carlos Lupi, presidente do PDT e devotado à candidatura de Ciro Gomes, se empenhou, com Rodrigo Neves, a fortalecer o desejo de vitória de Lula no segundo turno.

Lupi convidou Neves para coordenar a ação do Ministério da Previdência na região Sudeste do país.

Mini-sambódromo

O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, está empenhado em convencer o prefeito Axel a aproveitar o trecho desativado da Estrada Leopoldina para a implantação de uma Passarela do Samba visando dar mais vida à sempre abandonada região do Barreto e da Engenhoca.

O trecho tem como limites a Niterói-Manilha e a Rua Benjamin Constant.

Vale lembrar que algumas escolas de samba e blocos carnavalescos de São Gonçalo, são participantes dos desfiles de Niterói.

Além disso, a grande atração que é a quadra de ensaios da “Unidos do Viradouro” está localizada no Barreto.