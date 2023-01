Ministro do trabalho quer acabar com o saque aniversário do FGTS

Segundo a Caixa Econômica Federal, 28,6 milhões de trabalhadores recorrerem à modalidade.

Leonardo Oliveira Brito

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT-SP), disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende “acabar com o saque-aniversário” do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O benefício permite que o trabalhador retire até 50% do valor disponível no fundo, de acordo com o saldo disponível na conta. Segundo a Caixa Econômica Federal, 28,6 milhões de trabalhadores recorrerem à modalidade. Ao todo, sacam, em média, R$ 12 bilhões por ano.

Em entrevista ao jornal O Globo publicada na manhã desta 4ª feira (4.jan.2022), Marinho disse que o governo anterior desviou o FGTS de seus objetivos ao liberar o saque-aniversário. “O FGTS tem 2 objetivos, historicamente. Um deles é estimular um fundo para investimento, que é de habitação”, explicou. “Outro objetivo é a poupança do cotista, do trabalhador, para socorrer no momento da angústia do desemprego”, completou. “Quando se estimula, como esse irresponsável e criminoso desse governo que terminou, sacar em todos os aniversários, quando o cidadão precisar dele [do FGTS], não tem”, disse o ministro de Lula.



O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o futuro ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante anúncio de novos ministros que comporão o governo Agencia Brasil

Cerca de 28 milhões de trabalhadores já aderiram à modalidade do saque-aniversário, sacando o total de R$ 12 bilhões por ano. Desde que foi criado, em abril de 2020, foram sacados R$ 34 bilhões do FGTS por meio do saque-aniversário.



O saque-aniversário permite ao trabalhador sacar parte do saldo das contas ativas e inativas do FGTS, anualmente, no mês de seu aniversário. Mas se ele for demitido, fica impedido de sacar o valor integral do saldo do Fundo – o saque integral só poderá ser feito dois anos após a saída da modalidade.

A diretora da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Virginia Berriel concorda com a medida do ministro e afirnma que a medida pode gerar problemas para os trabalohadores por conta do inediatismo.

“Entendemos que o FGTS tem caráter de proteção social, ou seja, quando o trabalhador é demitido sem justa causa, ele tem essa reserva. Com o saque aniversário, essa proteção foi sendo diluida e o trabalhador ficou mais vulnerável, além do assédio dos bancos para fazer empréstimos baseados no Saque Aniversário, algo mais delicado, onde milhares de trabalhadores, num momento de crise extrema, foram desafogabos, mas muitos estão endividados. Nós dos Sindicatos recebemos várias reclamações de trabalhadores demitidos, que recorreram ao FGTS e nada tinham para receber, no meu entendimento, os trabalhadores precisam de proteção e mais estabilidade.” conpletou Virgínia

Quais seriam os pontos positivos e negativos

Pontos positivos do saque aniversário do FGTS



– Saque é opcional: A decisão de retirar ou não o saldo disponível da conta do FGTS anualmente é opcional. Mas para realizá-la é preciso comunicar à Caixa. Aos que não informarem ao órgão, permanecerão realizando saques apenas nas condições anteriores, sendo elas: para comprar a casa própria, se for demitido sem justa causa, na aposentadoria e etc.



– Pode voltar atrás: o trabalhador que adquiriu a nova modalidade, mas não se sentiu realizado poderá fazer a rescisão a qualquer momento. Sendo que a migração só ocorrerá dois anos após a data da adesão ao saque-aniversário.



O trabalhador, por sua vez, terá direito aos valores depositados na conta do FGTS a partir do fim do período de carência da migração (do 25º mês em diante).



– Não há mudanças: Para aqueles que não desejam aderir a nova modalidade, o saldo em conta não terá alterações e será mantido. O trabalhador poderá retirar o valor mediante as hipóteses previstas em leis, como demissão sem justa causa e aposentadoria.

Pontos negativos de sacar o FGTS anualmente



– Não pode sacar todo o dinheiro em conta: o percentual é liberado anualmente e será calculado mediante ao valor disponível em conta. O percentual varia entre 5% a 50%.

– Em caso de demissão: nos casos em que o trabalhador é demitido, não será possível realizar o saque total do valor disponível no fundo, chamado de saque-rescisão. Dessa forma, só será possível o saque de 40% do valor de multa.

O que pode ser considerado um risco, tendo em vista os altos índices de desemprego no país. A falta da garantia de um benefício pode pesar na hora de tomar a decisão.

Nestes casos, para retornar a modalidade antiga é preciso esperar o tempo de carência de dois anos. Mais um ponto que pode ser considerado negativo para os aderentes ao saque-aniversário.



Questionada pela reportagem, a CAIXA disse que não recebeu nenhuma comunicação oficial do Ministério do Trabalho, mas que se for, vai cumprir aquilo que foi determinado