Ministro do Supremo Tribunal Federal testa positivo para Covid-19

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), informou na noite de terça-feira (10), por meio da assessoria de imprensa, que foi diagnosticado com Covid-19. Até o momento, Moraes não apresenta sintomas e manterá as atividades profissionais normalmente em sua casa, em São Paulo, onde está isolado, acrescentou a assessoria.

Alexandre de Moraes tem seu estado de saúde acompanhado pelo médico infectologista David Uip. Nos últimos meses, outros ministros do STF também contraíram a doença, como Cármen Lúcia, Dias Toffoli e o atual presidente da Corte, Luiz Fux.