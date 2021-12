STJ não revoga prisão de Cabral

O ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou pedido de revogação da prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral.

Cabral foi denunciado por corrupção passiva no âmbito da Operação Ponto Final, que apurou suposto esquema de corrupção na área de transportes do estado.

Ao apreciar a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o Tribunal de Justiça estadual determinou a prisão cautelar.

Com a decisão, a defesa do ex-governador entrou com um habeas corpus no STJ, alegando falta de contemporaneidade no pedido de prisão. Segundo os advogados, os fatos teriam ocorrido há 10 anos e a denúncia demorou dois anos para ser analisada.

Ao negar o HC, o ministro Sebastião Reis Júnior disse que, para aceitar o pedido da defesa, seria necessário verificar ilegalidade flagrante contra Sérgio Cabral.