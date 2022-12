Ministro do STF vota para derrubar prisão preventiva de Sérgio Cabral

No começo da madrugada de hoje (9), o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou um voto favorável ao fim da prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral (foto em destaque), preso em 2016 pela Lava Jato.

Dessa forma, a Segunda Turma do Supremo tem dois votos a um pela liberdade do político. Ele é o único acusado da Lava Jato que ainda está encarcerado em regime fechado.

Faltam ainda os votos dos ministros Kassio Nunes Marques e Gilmar Mendes, que analisam os dois pedidos de habeas corpus de Cabral. Eles podem se posicionar sobre o caso até a próxima sexta-feira (16), ou apresentar um pedido de vista (mais tempo para analisar o caso).

Esta é a última ordem de prisão ainda em vigor dos cinco processos contra o ex-governador desde que ele foi preso, há seis anos. O desfecho do julgamento pode colocar Cabral em liberdade.