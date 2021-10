Ministro do STF determina prisão do blogueiro Allan dos Santos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, conhecido apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). No documento, Moraes também determina que o Ministério da Justiça inicie imediatamente o processo de extradição dele por estar nos Estados Unidos com o visto vencido. A ordem foi expedida no dia 5 de outubro, mas só se tornou pública nesta quinta-feira (21).

Moraes ordenou ainda que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista da Difusão Vermelha da Interpol, para garantir que Santos seja capturado e retorne ao Brasil. Também foi acionada a embaixada dos Estados Unidos. Além disso, o ministro ressalta que, nos Estados Unidos, Allan se aliou a pessoas envolvidas no ataque ao Capitólio em janeiro.

“Como se vê, a utilização de seu canal nas redes sociais, usado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, aliado ao fato de ter se ausentado do território nacional durante as investigações, passando a perpetrar suas condutas criminosas dos Estados Unidos da América, tem conferido a Allan Lopes dos Santos uma verdadeira cláusula de indenidade penal para a manutenção do cometimento dos crimes já indicados pela Polícia Federal, não demonstrando o investigado qualquer restrição em propagar os seus discursos criminosos”, explica Moraes em um dos trechos da decisão.

Allan é investigado no Supremo em dois inquéritos, o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes do Supremo e também no que constatou a atuação do blogueiro em uma milícia digital que estaria financiando atos anti-democráticos.

A decisão de Moraes atende a um pedido da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a prisão. A PF diz que Allan é um dos organizadores de um movimento que atua de maneira organizada para atacar os Poderes, a Constituição e a democracia no país. A suspeita é que esse movimento seja mantido com o uso parcial de verba pública.

Ele deixou o país depois das investigações começarem e teria entrado nos EUA em julho com um visto de turista, já vencido.