Ministro da Saúde visita hospitais de campanha e tem encontro marcado com governador e prefeito do Rio

Está previsto para essa sexta-feira (08), no Rio, um encontro do ministro da Saúde, Nelson Teich, com o governador do Rio, Wilson Witzel, e o prefeito Marcelo Crivella. Na pauta, as medidas de enfrentamento do coronavírus no estado.

Na agenda está previsto uma visita ao Hospital de Campanha, No Riocentro, no período da tarde Teich fará uma visita ao Palácio Guanabara, onde o ministro vai se encontrar com Witzel e o secretário de Saúde do estado, Edmar Santos.

Entre os assuntos que devem ser incluídos na pauta, está a possível decretação de medidas de lockdown no Rio. O ministro encarra a visita ao Rio no fim da tarde com a visita ao Hospital de Campanha do Leblon, na Zona Sul.