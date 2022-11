Ministro anuncia tema da redação do Enem 2022

Cerca de uma hora após o começo da aplicação, o ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2022. Os candidatos terão que escrever, neste domingo (13), sobre “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

O tema da redação do Enem 2022 é: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".#enem2022 — Victor Godoy (@victorv_godoy) November 13, 2022

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 começou a ser aplicado neste domingo em todo o país. As provas e o tema da redação serão iguais nas duas modalidades: impressa e digital. A previsão é que cerca de 3,4 milhões de candidatos façam o exame. O Enem é realizado em 11.175 locais de prova em 1.747 municípios.

Os portões abriram às 12h e fecharam às 13h, sendo que não foi permitido a entrada após o fechamento. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e terminam às 19h, horário de Brasília. Neste primeiro dia do exame, os candidatos fazem, além das provas objetivas de linguagens e ciências humanas, a única prova subjetiva da avaliação, a redação. No próximo domingo (21), os participantes fazem as provas de matemática e ciências da natureza.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização das provas, 3.331.566 candidatos farão o Enem impresso e 65.066, o digital. As mulheres representam 61% dos candidatos e as pessoas negras, soma de pretos e pardos, 54,8% dos inscritos.

O Enem é principal forma de ingresso no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), de obtenção de bolsas por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e de participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Inep. Além disso, algumas instituições de ensino privado utilizam a nota para ingresso direto ou concessão de bolsas.