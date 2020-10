Ministro Alexandre de Moraes é o novo relator do inquérito contra Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é o novo relator do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir na autonomia da Polícia Federal. O nome foi definido através de um sorteio pelo sistema eletrônico do STF, depois que o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, determinou a redistribuição do caso entre os ministros do tribunal.

Moraes vai substituir o ministro Celso de Mello, que se aposentou no dia 13, e a decisão atendeu a um pedido da defesa do ex-ministro Sérgio Moro, que também, que também é investigado no inquérito. O relator original do processo no STF era o ministro Celso de Mello.

Pelo andamento normal, os processos do gabinete de Celso de Mello devem ser repassados ao substituto dele no cargo. O presidente Jair Bolsonaro indicou para a vaga o desembargador Kassio Nunes Marques, mas o nome precisa ser confirmado pelo Senado. A sabatina de Marques está prevista para ocorreu nessa quarta-feira.