Ministra Flávia Arruda é afastada da Secretaria de Governo

A ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda (PL), foi afastada do cargo conforme foi publicado no Diário Oficial. O afastamento está previsto até 21 de janeiro de 2022. Segundo o texto do Diário Oficial, a ministra foi afastada para “tratar de assuntos particulares”.

Líderes do Congresso e até ex-aliados dela no Centrão, defendem há dias a sua demissão. A falta de interlocução com a base governista teria passado a ser cada vez mais frequente e parlamentares reclamaram do não cumprimento de acordos para destinação de verbas.

Arruda vinha sobrevivendo até bater de frente com o Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Na semana passada, Bolsonaro disse que ‘desconhecia’ erros da ministra que justificassem a demissão. “Se, porventura, (ela) estiver errando, como já aconteceu, acontece, eu chamo e converso com ela. Ela não será demitida jamais pela imprensa”, disse.

Flávia Arruda começou o ano fazendo viagens, escalada por Bolsonaro para visitar cidades atingidas pela chuva em Minas Gerais e auxiliar a viabilizar recursos para os municípios afetados. Ela registrou parte das visitas em seu perfil oficial no Instagram.