Ministério Público vai apurar falta de ônibus em São Gonçalo

A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE), órgão do Ministério Público Eleitoral, instaurou apuração preliminar sobre a eventual falta de ônibus nas ruas de São Gonçalo neste domingo (30). O procedimento (notícia de fato) teve origem em denúncias de supostas irregularidades na oferta de transporte público que chegaram ao conhecimento da PRE/RJ.

Com a apuração preliminar, a PRE/RJ solicitará informações ao município de São Gonçalo sobre o efetivo cumprimento da legislação sobre as Eleições 2022. A norma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fixou que estados, municípios e concessionárias/permissionárias “não podem reduzir o serviço público de transporte coletivo de passageiros habitualmente ofertado no dia das eleições”.

A denúncia que está sob foco da PRE/RJ pode, se confirmada, configurar dois crimes eleitorais: impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio e ocultar, sonegar ou recusar fornecimento regular de meios de transporte, alimentação e utilidades normalmente a todos.

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo informou que vai abrir processo para investigar as denúncias de baixa circulação dos ônibus municipais durante o domingo de segundo turno das eleições. Caso alguma irregularidade seja constatada, o consórcio será punido.

O Município também afirmou quue a Secretaria de Transportes, que é responsável por fiscalizar a circulação dos coletivos, segue monitorando o fluxo dos coletivos.

Denúncias

Na manhã deste domingo (30), um vídeo começou a circular nos grupos de WhatApp denunciando a falta de ônibus. Moradores do Complexo do Salgueiro, considerado um dos mais perigosos de São Gonçalo, foram flagrados caminhando a pé até o local de votação.

Na gravação, é possível ver um carro acionar o alerta, enquanto pessoas caminham pelas calçadas. A rua em questão é a entrada da Estrada das Palmeiras, principal via que dá acesso a bairros localizados no interior do complexo. O TRE-RJ informou que entraria em contato com a Procuradoria do Município de São Gonçalo.

O Sindicato das Empresas do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj) afirmou que toda a frota do Consórcio São Gonçalo está operando normalmente, com programação e reforço de frota, inclusive, em função das condições de circulação de trânsito nesses eventos, sem qualquer intercorrência.

Sem gratuidades

Indo na contramão de cidades próximas, como Rio de Janeiro e Niterói, São Gonçalo não ofereceu ônibus gratuito durante as eleições deste ano. O Município informou que, assim como no primeiro turno, não haveria nenhum subsídio de passagens, visto que o Executivo apenas fiscaliza o transporte público na cidade, pois é feito através de uma concessão.