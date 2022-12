Ministério Público suspende audiência pública em Niterói

O Ministério Público determinou que a audiência pública sobre o Nova Lei Urbanística que estava em andamento na noite desta sexta-feira (16), na Câmara Municipal de Niterói, fosse suspensa.

De acordo com o presidente da Casa, Milton Cal (PP), a ordem judicial foi enviada por meio de mensagem no aplicativo WhatsApp. Segundo o documento, o município de Niterói deve se abster de marcar ou realizar qualquer outra audiência pública envolvendo o PL nº 161/2022 e de qualquer outro que trate de matéria urbanística sem que tenha havido, no âmbito do Poder Executivo, ampla participação popular por meio de audiências públicas, oficinas e outros instrumentos afins.

“Na hora em que recebi a ordem judicial, que ocorreu no começo da leitura dos trabalhos do vereador Leandro Portugal (PV), imediatamente cancelei a audiência”, revelou Cal.

O vereador Leandro Portugal foi procurado e não atendeu a ligação. Já Andrigo de Carvalho (PDT), que é presidente da Comissão Urbanística na Câmara, falou, por meio de assessor, que se pronunciaria após o presidente da casa se manifestar.

No momento em que Leandro Portugal começava a fazer a leitura dos trabalhos, o promotor Leonardo Cunha subiu à tribuna e justificou a ação do Ministério Público. Segundo ele, não houve a devida divulgação da reunião como manda a lei.

“Recebi hoje, às 13h, o aviso sobre a reunião. O encontro não foi divulgado pelos meios legais, e sim apenas pelas redes sociais, o que está errado”, afirmou.

Segundo o promotor, situação parecida aconteceu em 2011, quando foi aprovada a Lei de Vilas, sem que houvesse o devido debate com a sociedade.

“Em 2011 foi aprovada a Lei de Vilas, que oito anos depois, em 2019, foi declarada inconstitucional. Agora não se tratam de vilas, mas da cidade toda”, disse o promotor.