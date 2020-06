Ministério Público ouve últimos depoimentos de familiares sobre a morte de João Pedro

O pai, uma tia, e amigos do adolescente João Pedro Mattos, de 14 anos, estão encerrando, nessa quarta-feira (03), vários depoimentos ao Ministério Publico sobre a morte do jovem, no dia 18 do mês passado, durante operação policial, realizada Complexo do Salgueiro, São Gonçalo. O menor foi atingido por um tiro dentro de uma residência, na Praia da Luz, durante operação conjunta da Polícia Federal e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Os policiais alegaram que estariam supostamente perseguindo criminosos, que teriam invadido a residência onde João Pedro foi baleado.

O celular que estava com João Pedro no dia 18 de maio, quando ele foi atingido, havia sido apreendido pela polícia desde o dia da operação, e foi devolvido pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), somente na terça-feira (2), após envio de oficio da Defensoria Pública do Rio, que representa os familiares do adolescente. .

Os depoimentos estão sendo feitos por chamada de vídeo com promotores do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (Gaesp). A DHNSG segue aguardando laudos de confronto balístico para constatar se o disparo (calibre 5.56) que atingiu e matou João Pedro teria partido das armas apreendidas dos agentes pela especializada.

Uma reprodução simulada, também anunciada pela delegacia, ainda não tem data marcada, mas os agentes que estiveram na operação no Complexo do Salgueiro já prestaram depoimentos. Um desses relatos chegou a ser alterado. Um dos policiais havia dito inicialmente que usou um fuzil calibre 7.62 durante a operação e modificou, afirmando que teria utilizado um fuzil calibre 5.56. Ao todo, a Polícia Civil apreendeu os quatro fuzis que foram usados na operação, sendo dois calibres 5.56 e outros dois calibres 7.62.