Ministério Público Federal investiga construção de pousada em praia de Búzios

O Ministério Público Federal (MPF) deu trinta dias, a partir da última sexta-feira (25), para que a Superintendência de Patrimônio da União, o Instituto Estadual do Ambiente e a Secretaria de Meio Ambiente de Búzios prestem esclarecimentos sobre a construção de uma hospedagem na Praia das Caravelas, dentro do loteamento da Área de Proteção Ambiental (APA) do Pau Brasil, que fica dentro do Parque Estadual da Costa do Sol. O órgão quer saber se a área onde ocorre a obra é terreno de marinha, área de interesse da União ou de preservação permanente, pois o plano de manejo do parque não permite construções para fins hoteleiros.

A obra começou no último dia 12, a partir de uma licença concedida em 8 de junho deste ano, que prevê uma área total construída de cerca de 1,2 mil metros quadrados, em um lote de 2,67 mil metros quadrados, segundo informação de placa instalada no local, que também traz o nome do autor do projeto e responsável técnico da execução como sendo Guido Silva Campanate. O MPF pede informações sobre as últimas autorizações de ocupações ou de licenças ambientais emitidas.