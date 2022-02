Ministério Público Federal exige devolução das girafas para África do Sul

O Ministério Público Federal (MPF) notificou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para devolver as 15 girafas para a África do Sul. A medida aconteceu após a morte de três girafas no ano passado e a investigação do MPF sobre o caso mostrar que os animais foram importados ilegalmente pelo BioParque do Rio de Janeiro. Além da devolução o MPF decidiu pela suspensão de ‘todos os processos de importação de animais da fauna exótica ainda não concluídos, até que haja a revisão dos protocolos administrativos internos de emissão de autorizações’.

Em 11 de novembro passado, 18 girafas chegaram ao Rio de Janeiro vindas da África do Sul, em uma importação autorizada pelo Ibama. Os animais foram levados para Portobello Resort & Safári, na cidade de Mangaratiba, administrado pelo Bioparque. No dia 14 de dezembro seis girafas derrubaram a cerca de proteção e fugiram. Após serem recapturadas, três delas morreram.

As 15 girafas estão confinadas, desde o dia 11 de novembro, em baias de 30 metros quadrados, no resort. De acordo com o MPF “a morte dos animais é a consequência trágica de uma série de erros processuais” nos quais os agentes do Ibama envolvidos na autorização para importação “não atuaram de forma a preservar o maior interesse público e ambiental (…). Prevaleceram os interesses particulares, com base econômica, disfarçados, porém, de medida conservacionista calcada em um projeto falho e fraco de conservação. Houvesse as análises considerado a legislação nacional vigente e, também, questões técnicas da biologia da conservação, os animais não teriam sido importados e, consequentemente, três deles não viriam a óbito”.

O Ibama informou que, durante ação conjunta com a Polícia Federal na última quarta-feira (26), foram constatados maus tratos nas girafas, legalmente importadas, que estariam sendo mantidas em ambiente tecnicamente inadequado. Sendo assim, o Ibama aplicou multa diária de R$ 4,5 mil até que ocorram as devidas adequações técnicas.

Segundo nota do MPF, de acordo os fiscais do Ibama, o próprio documento de autorização do órgão registra que os animais são oriundos de vida livre (“specimens taken from the wild”), o que torna a importação ilegal, uma vez que a legislação brasileira proíbe a importação de espécies ameaçadas nessas condições.

Os animais deverão ser transportados com prioridade, segurança e rapidez e deverão ser entregues para um centro de resgate ou reserva ecológica de vida livre, ‘certificados pelo Estado de origem, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – Pnuma ou pela Giraffe Conservation Foundation – GCF, vedada a transferência a zoológicos localizados no Brasil ou em qualquer outro país’.

POSICIONAMENTO DO BIOPARQUE

O BioParque do Rio reitera sua absoluta responsabilidade com o manejo de fauna e com projetos de longo prazo de restauração da natureza, amparados em educação, pesquisa e conservação de espécies. (…) Sobre a liminar do MPF, a empresa, por meio de seu corpo jurídico, está analisando a decisão para adotar os caminhos legais cabíveis. É importante ressaltar que a empresa possui todas as licenças necessárias e que atende a regulamentação aplicável, conforme demonstrará em juízo. Ao contrário do que sugerem denúncias, os animais não sofrem maus-tratos. O parque conta com uma equipe dedicada às girafas, formada por sete especialistas no manejo dessa espécie, entre veterinários, biólogos e zootecnista. Os indícios apontados como sendo maus-tratos de forma alguma caracterizam tal situação.