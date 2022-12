Ministério Público não aprova acordo de R$ 600 milhões entre estado e CCR Barcas

Promotor ressalta que o contrato atual entre as duas partes foi declarado nulo pela Justiça do Rio

Segue a polêmica em torno do Grupo CCR e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ontem (8), o MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio) pediu um parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE), alegando, ainda, que não recomenda o acordo entre a administração estadual e a concessionária de transporte, por mais um ano, à frente do serviço de barcas.

Na decisão, o promotor Alberto Flores ressalta que o contrato atual entre as duas partes foi declarado nulo pela Justiça do Rio. A decisão, que é de 2017, atende um recurso do próprio MP.

Inicialmente dada ao Grupo Barcas S/A, em 1997, a concessão do serviço aquaviário do Rio já passou por outros problemas na Justiça. Alegando subestimação do patrimônio público, uma ação do Ministério Público chegou a pedir, em 2004, a rescisão do contrato. A sentença negou o pedido, mas os promotores recorreram daquela decisão.

Durante aquele período, o Grupo CCR assumiu a gestão do serviço, em abril de 2012.

Uma nova decisão judicial, em segunda instância, mudou todo o panorama, cinco anos depois. A sentença decidiu que o contrato deveria ser anulado e que o Estado teria a atribuição de reassumir as atividades aquaviárias do Rio.

O governo e o Grupo CCR recorreram e, desde 2017, o processo está para ser analisado pelo ministro Francisco Falcão, no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

O MP entende que um acordo entre a empresa e a Setrans (Secretaria Estadual de Transportes do Rio de Janeiro) geraria um processo de improbidade administrativa, porque ocorre a partir de um contrato declarado nulo pela Justiça.

A manutenção da parceria é negociada entre a CCR e o governo desde 2019. A concessionária provou, na Justiça, que o modelo contratual em vigor é deficitário. Isto posto, a empresa obteve, assim, autorização legal para aumentar o intervalo na grade de circulação das barcas. O prejuízo da CCR é de cerca de R$ 1 bilhão: a companhia tenta acordo com a administração estadual, a fim de receber o que lhe é devido.

O contrato atual entre a gestão e as Barcas finda em dois meses, em fevereiro de 2023. Há uma semana, as partes entraram em acordo e manifestaram intenção de celebrar um novo contrato, até fevereiro de 2024, abrindo-se possibilidade de renová-lo, por mais um ano. Atualmente, o serviço aquaviário do estado conta com seis linhas e transporta, diariamente, em média, quarenta mil passageiros.



Castro: CCR presta serviço por mais um ano

Na última terça-feira (6), A TRIBUNA destacou que o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), confirmou que a CCR seguirá, por mais um ano, à frente da operação das Barcas. A declaração foi dada um dia antes, por meio das redes sociais. Castro já havia feito a afirmação no último dia 1º de dezembro, em entrevista exclusiva a este jornal – que fora rebatida pela concessionária à ocasião. Desta vez, a empresa confirmou o acordo, questionado pelo MPRJ.

De acordo com o governador, uma reunião foi realizada para selar o acordo. Até então, a continuidade do serviço estava em xeque, após a empresa privada anunciar que não permaneceria após o fim do contrato ao passo que a nova modelagem de licitação, que está sendo preparada pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) ainda não está pronta; consequentemente, atrasando o certame.

“Conseguimos garantir que toda a população que usa as barcas não ficará desassistida. Após uma reunião com a CCR Barcas, ficou decidido que a concessionária ficará à frente do serviço de transporte aquaviário, por mais um ano, depois do término do contrato”, observou o governador.

Ainda de acordo com Cláudio Castro, o Governo do Estado conseguiu negociar com a concessionária desconto de 40% do valor apresentado pela empresa, referente a desequilíbrio do contrato, que era de aproximadamente R$ 1 bilhão. Dessa forma, a CCR deverá receber aproximadamente R$ 600 milhões.

“Conseguimos reduzir em 40% o cálculo apresentado pela empresa, assegurando maior vantagem aos cofres públicos. Este acordo marca a concretização de meses de negociação e a reafirmação de uma certeza: não havia risco de interrupção do serviço. A população é a maior beneficiada”, prosseguiu o governador.

Por fim, Castro afirmou que o acordo será enviado para aprovação do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) e, em seguida, para aprovação junto ao Poder Judiciário. O governador comemorou o fechamento do acordo para a permanência da concessionária.

“Vamos enviar os termos do acordo para aprovação do MPRJ e homologação junto ao Poder Judiciário. A permanência da CCR vai dar mais estabilidade para a conclusão da nova modelagem em elaboração pela UFRJ e à futura licitação”, concluiu Castro. Procurada e questionada sobre as afirmações do governador, a CCR confirmou as declarações de Castro.

Perguntadas sobre o atual cenário que se abre, com a recente decisão do Ministério Público do Rio, a CCR Barcas e a Setrans não se manifestaram sobre o assunto, até o fechamento desta edição.

Na última segunda-feira (5), em nota, a concessionária destacou que as bases do acerto entre a CCR e o Governo do Estado ainda precisavam ser homologadas pelo Poder Judiciário. “Desta forma, caso se efetive o acordo e ele seja homologado pelo poder judiciário, a concessionária poderá permanecer à frente do serviço de transporte aquaviário de passageiros no estado, mesmo após o término do contrato de concessão”, ressaltava a nota, frisando, ainda que, além de garantir a continuidade do atendimento à população por um período determinado, o futuro acordo também garantirá um desconto de 40% do cálculo, inicialmente apresentado pela Concessionária nas negociações, assegurando, assim, “maior vantajosidade aos cofres públicos”:

“A permanência da concessionária por mais um ano vai dar mais estabilidade à conclusão da nova modelagem em elaboração pela UFRJ e também à futura licitação. Até dezembro, a concessionária receberá parte do pagamento de uma indenização, sem a inclusão de qualquer margem de lucro. A operação também poderá ser prorrogada por mais um ano, até fevereiro de 2025, mediante aviso e cumprimento de condições previamente estabelecidas no acordo”, finaliza a CCR.