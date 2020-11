Ministério da Saúde faz post defendendo isolamento, e apaga em seguida

Um publicação no twitter do Ministério da Saúde surpreendeu os internautas. Nesta quarta-feira (18), um post da instituição dizia não existir remédio ou vacina contra a covid-19 com comprovação de eficácia. Na publicação, a pasta afirmou também que “a nossa maior ação contra o vírus é o isolamento social e a adesão das medidas de proteção individua”.

Cerca de uma hora depois a postagem foi apagada. O texto vai em desencontro ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que desde o início da pandemia se declarou contra o isolamento social e a favor da hidroxicloroquina, remédio sem comprovação científica no combate ao coronavírus.

Mesmo apagando a publicação, algumas pessoas chegaram a salvar o registro. Nas redes sociais, alguns usuários fizeram ligação entre a exclusão do post e os ideais políticos pregados pelo presidente.