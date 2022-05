Ministério da Saúde disponibiliza certificado de vacinação offline

Desde da última quarta-feira (11), já é possível acessar o Certificado Nacional de Vacinação da Covid-19 de forma offline. A mudança criada pelo Ministério da Saúde, permite que o vacinado tenha acesso ao seu documento sem precisar estar conectado à internet.

Para ter acesso ao comprovante offline, basta que o vacinado faça o download (baixe o arquivo para o celular), e crie um atalho para acessá-lo. O resultado é a criação de um ícone na tela do seu smartphone com sistema Android, que facilitará o acesso do comprovante sempre que necessário.

Para os usuários do sistema iOS, o serviço será realizado por meio da Carteira Apple, que está disponível gratuitamente no próprio iphone.