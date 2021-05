Ministério da Saúde autoriza vacinação de portuários e aeroviários

O início da vacinação de profissionais que trabalham em portos e aeroportos foi iniciado já a partir desta quarta (26), de acordo com o Ministério da Saúde. E ainda na noite de hoje começam a ser distribuídas aos estados doses para a imunização de ambas as categorias.

De acordo com a pasta, as doses são suficientes para atender 100% dos portuários e 78% dos trabalhadores em aeroportos. Ainda segundo o ministério, a medida é por causa da entrada da variante indiana no território brasileiro

No Brasil, essa variante foi identificada inicialmente no Maranhão. A pessoa infectada com está internada em São Luís, capital do estado em situação grave. Além dele, outra paciente está com a variante indiana, um morador de Campos dos Goytacazes no Norte Fluminense. Ele se encontra internado na cidade do Rio, mas passa bem até o momento.