Ministério da economia abre concurso com 2.130 vagas temporárias

O Ministério da Economia abriu inscrições que oferece 2.130 vagas, para contratos em caráter temporário. Do total de postos, 300 são para preenchimento imediato e 1.830 para formar cadastro reserva de pessoal.

Do total de postos, 805 são para quem possui ensino médio (115 imediatas e 690 cadastros) e 1.325 para nível superior (185 imediatas e 1.140 cadastros), com remunerações iniciais que variam de R$ 1.700 a R$ 6.130, todos com jornada de 40 horas semanais. As inscrições serão recebidas a partir desta segunda-feira, 10 de janeiro, com atendimento até 14 de fevereiro.

As contratações serão para atuar na execução de atividades relativas à centralização dos serviços de inativos e pensionistas dos órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e nos processos de compensação previdenciária entre regimes de previdência e atividades de natureza administrativa, no âmbito do Departamento de Centralização de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos – DECIPEX do Ministério da Economia.

A duração dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado por até cinco anos. A lotação dos aprovados será em Brasília (DF).

As inscrições do concurso Ministério da Economia poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro. Link: https://idib.org.br/