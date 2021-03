Ministério da Defesa anuncia troca de comandantes das Forças Armadas

O Ministério da Defesa anunciou hoje (30) a troca dos três comandantes das Forças Armadas no país – o general Edson Pujol, do Exército, o almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior, da Marinha, e o tenente-brigadeiro do ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, da Aeronáutica – que se reuniram com o ministro Braga Netto, escolhido para ser o novo ministro da Defesa.

“O Ministério da Defesa (MD) informa que os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica serão substituídos. A decisão foi comunicada em reunião realizada nesta terça-feira (30), com presença do Ministro da Defesa nomeado, Braga Netto, do ex-ministro, Fernando Azevedo, e dos Comandantes das Forças”, informou em nota o Ministério da Defesa.

A nova troca ocorre após, na segunda-feira (29), Bolsonaro promover seis mudanças no seu ministério, entre elas a saída do general Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, que é a pasta a qual as Forças Armadas estão vinculadas. Para seu lugar, o presidente deslocou Braga Netto. A demissão de Azevedo foi interpretada por integrantes das Forças Armadas como uma tentativa de enquadrar os militares. Ainda na tarde de segunda-feira, véspera da troca, os comandantes realizaram uma reunião.