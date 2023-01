Ministério da Cultura terá representantes de Niterói

O imortal da ABL (Academia Brasileira de Letras) Marco Lucchesi – morador da Região Oceânica de Niterói – foi indicado pela ministra da cultura, Margareth Menezes, para presidir a Fundação Biblioteca Nacional. O ex-presidente da fundação ao fim do governo de Jair Bolsonaro, Luiz Carlos Ramiro Júnior, foi exonerado na última terça-feira (2).

Outro nome que também atuará no segundo escalão da pasta da Cultura, mais especificamente na Secretaria de Comitês de Cultura do governo Lula, é o da socióloga e educadora Roberta Martins. Além de já ter sido gestora da Cultura em Niterói, desde 2013, ela coordenou o setor de Estratégias e Gestão das ações da Diretoria de Programas Integrados do Ministério da Cultura.

Roberta Martins

O prefeito Axel Grael (PDT) comemorou, em suas redes sociais:

“A retomada do Ministério da Cultura restitui o nosso país a um lugar que jamais deveria ser deslocado. Cultura é um direito de todos. Na contramão do que vimos ao longo de quatro anos na política do Brasil, Niterói investiu mais do que nunca em projetos para o setor. Por isso, me enche de orgulho ver nomes como Marco Luchesi e Roberta Martins no segundo escalão da Ministra Margareth Menezes. Marco Luchesi é um dos maiores nomes da Cultura de Niterói e do Brasil. Ele é membro e ex-presidente da Academia Brasileira de Letras. Roberta é militante, atua no setor há anos e trabalhou na equipe da Prefeitura de Niterói até assumir o cargo no Ministério. Fico animado em vê-los nesse novo ciclo de reconstrução do Brasil!”

Biblioteca Nacional

Em sua conta no Twitter, Lucchesi – que retorna ao Brasil, após um período sabático na Itália, desde 2021 – disse que frequenta a Biblioteca Nacional (BN), “desde a adolescência”. “Respeito seus funcionários. Trabalharemos em conjunto. Obrigado, Ministra!!”, agradeceu.

Marco Lucchesi

Ele já havia atuado na Biblioteca Nacional como editor da revista Poesia Sempre e também na Coordenação Geral de Pesquisa e Editoração, sendo responsável pela edição de catálogos e fac-símiles no período entre 2006 e 2011.

Poeta, romancista, tradutor e editor, Lucchesi foi eleito para a ABL em 3 de março de 2011 e chegou a presidir a academia entre 2018 e 2021.

Além da atuação artística e editorial, também trabalhou em projetos literários e educativos em comunidades, quilombos e prisões do Rio de Janeiro e participou da elaboração do Plano Nacional de Fomento à Leitura nos Ambientes de Privação de Liberdade.