‘Minha Casa Minha Morte’: homem morre após ser torturado em Maricá

Os condomínios Minha Casa Minha Vida, de Inoã e Itaipuaçu, na cidade de Maricá, se tornaram pontos de extrema violência, com mortes constantes, seja por execução ou de criminosos em confronto com a polícia. Na madrugada desta segunda-feira (6), um homem morreu torturado, no conjunto habitacional de Inoã, pelo tribunal do tráfico.

A Polícia Militar foi acionada, via 190, para verificar denúncia de que integrantes do tráfico local estariam torturando uma pessoa no local. Uma equipe de Patrulhamento Tático-móvel (Patamo) do 12º BPM (Niterói) foi deslocada ao condomínio. Ao chegar em uma área de mata, os agentes confirmaram o fato.

Segundo os policiais, a vítima, identificada como Luiz Henrique da Silva Cellis, de 34 anos, estava caída no chão, com fraturas expostas por todo o corpo. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem, em estado grave, ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal (HMCML), mas Luiz morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), que tentará apurar as circunstâncias e identificar os autores. O corpo da vítima foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) da região.