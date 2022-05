Milton Gonçalves morre por consequências de um AVC

O ator Milton Gonçalves morreu por volta das 12h30, por consequências de problemas de saúde, que enfrentava desde que teve um AVC, em 2020. Ele tinha 88 anos, e tinha dificuldades na fala e precisava se locomover de cadeiras de rodas, sequelas do acidente vascular cerebral isquêmico.

No Desfile das Escolas de Samba da Série Ouro, antigo Grupo de Acesso no Carnaval do Rio, Milton foi homenageado pela Acadêmicos de Santa Cruz, agremiação da Zona Norte da cidade. No entanto, por causa da saúde delicada, o ator não pode presenciar de perto o desfile, sendo representado por seu filho Maurício Gonçalves, que falou com A TRIBUNA na ocasião.

“A questão de saúde, um AVC, é sempre muito forte. Mas ele é mais forte que a doença. Ele está fazendo muita fisioterapia e se recuperando. Não é só meu pai que está sendo representado aqui, mas vários negros importantes para nosso país. Na época da ditadura, sendo branco e revolucionário já era difícil, imagina sendo negro. Não é só meu pai que está aí, é muita gente”, disse. O ator Antônio Pitanga e o cantor Serjão Loroza também participaram da homenagem recente.

Carreira

Milton Gonçalves nasceu em 9 de dezembro de 1933, em Monte Santo, interior de Minas Gerais. Porém, ainda criança, se mudou com a família para São Paulo, onde foi aprendiz de sapateiro, de alfaiate e de gráfico.

Por lá, fez teatro infantil e amador, e estreou profissionalmente em 1957, no Arena, na peça Ratos e Homens, de John Steinbeck .Junto com Célia Biar e Milton Carneiro, Gonçalves formou o primeiro elenco de atores da TV ‘Globo. Ele chegou à emissora a convite do ator e diretor Otávio Graça Mello, de quem fora companheiro de set no filme Grande Sertão (1965), dos irmãos Geraldo e Renato Santos Pereira.

Foram mais de 40 novelas pela emissora, onde atuou em programas humorísticos e minisséries de sucesso, como as primeiras versões de Irmãos Coragem (1970); A Grande Família (1972); e Escrava Isaura (1976). Outros trabalhos de destaque do ator foram as séries Carga Pesada (1979) e Caso Verdade (1982-1986).

A atuação de Milton como Pai José na segunda versão da novela Sinhá Moça (2006) valeu a indicação para o prêmio de Melhor Ator no Emmy Internacional. Na cerimônia, apresentou o prêmio de Melhor Programa Infanto-juvenil ao lado da atriz americana Susan Sarandon. Milton foi o primeiro brasileiro a apresentar o evento.

A última novela que o ator Milton Gonçalves participou “O Tempo Não Para” (2018), também da TV Globo, quando interpretou o catador de material reciclável, Eliseu.