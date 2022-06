Milton Cal é reeleito para a presidência da Câmara dos Vereadores

A Sessão Ordinária de ontem (30) foi iniciada com a reeleição do Vereador Milton Cal (PP) para a presidência da Câmara Municipal. Foram 18 votos a favor, e três abstenções entre os parlamentares, que promoveram a recondução de Cal para comandar os trabalhos da Casa Legislativa no próximo biênio (2023-2024).

O Vereador celebrou a conquista junto com seus colegas no plenário. O primeiro mandato foi iniciado no começo dessa legislatura, em 2021, e é composta pela chapa formada pelo 1º Vice-Presidente Renato Cariello, 2º Vice-Presidente Paulo Velasco, 1º Secretário Emanuel Rocha, 2º Secretário Adriano dos Santos (Boinha), 1º Suplente José Adriano Valle da Costa (Folha) e 2º Suplente Leandro Portugal.

“Fico feliz pelo apoio da grande maioria, mesmo que os três colegas que não puderam votar, mas que são pessoas importantes que vão fazer do nosso próximo biênio, um mandato mais tranquilo, como foi também durante esse período. Agradecer a todos os colegas. Foi uma votação muito importante, muito tranquila, e recebi muito afeto dos companheiros”, disse Cal.

Além disso, o atual e futuro presidente da Câmara de Vereadores disse que conta com os colegas para que seja um período tranquilo e transparente, que sejam feitas as mudanças necessárias. Segundo Milton Cal, a Casa Legislativa niteroiense está em processo de modernização e informatização, tanto nas sessões plenários, quanto nos gabinetes dos parlamentares. No entanto, o Vereador destacou que já no próximo semestre, os encontros terão tradução simultânea em LIBRAS.

“Nós fizemos um convênio de estagiários aqui. Eu reservei duas vagas para pessoas que fazem LIBRAS, justamente para que no próximo semestre isso possa acontecer. Alguns colegas estão me ajudando para contratar duas pessoas que façam esse tipo de serviço, para que no próximo semestre começarem a trabalhar”, revelou.

Foto: CAL celebra a recondução ao cargo – Sérgio Gomes / Câmara Municipal de Niterói