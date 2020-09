Militares da Marinha realizam limpeza na Praia do Boa Viagem

A Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha realizou, no último sábado (19) a limpeza da Praia da Boa Viagem, um dos mais bonitos cartões postais de Niterói. O evento, denominado Mar Limpo é Vida, faz parte de uma ação mundial de limpeza dos oceanos, denominada World Cleanup Day, que tem o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população, governos e empresas mostrando a importância da preservação do ambiente marinho e de como isso reflete para o desenvolvimento mundial.

Os militares da Marinha recolheram cerca de 150 kg de resíduos sólidos. A ação contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, e seguiu todos os protocolos das autoridades sanitárias.

Além da coleta, os militares realizarão a análise do material recolhido na praia, como ocorre todos os anos, com destinação regular aos detritos. O Clean Up é um evento que acontece, simultaneamente, em 157 países, onde milhões de voluntários se reúnem para limpar suas cidades, incluindo praças, praias e parques.