Militar que matou vizinho é denunciado por homicídio duplamente qualificado pelo MP

O militar Aurelio Alves Bezerra, que atirou e matou o vizinho Durval Téofilo Filho, no dia 2 de fevereiro, foi acusado por homicídio duplamente qualificado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A acusação foi encaminhada para a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, por meio da 2ª Promotoria de Justiça. 1º sargento da Marinha, Aurelio foi denunciado porque cometeu crime por motivo torpe e sem dar chance de defesa à vítima.

O MP se baseou no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, que descreve o homicídio qualificado, pelos motivos citados anteriormente. Além disso, a denúncia da Promotoria também requer que seja fixado pelo Juízo um valor mínimo para reparação dos danos causados à família da vítima.

A denúncia relata que o militar assumiu o risco de matar, quando efetuou disparos de arma de fogo contra Durval, causando a morte do seu vizinho, no condomínio Recanto do Ipês, no Colubandê, em São Gonçalo. O documento aponta o crime por motivo torpe, por causa do fato de Aurelio ter achado que seria um assalto à residência. Durval estava chegando em sua própria residência, após voltar do trabalho de repositor.

É a segunda vez que o Ministério Público do Rio de Janeiro atua diretamente no caso. Antes, foi feito um pedido para mudar a tipificação do crime de culposo, quando não há intenção de matar, para homicídio doloso. Recentemente, o advogado da família de Durval registrou uma queixa de ameaças a viúva Luziane Teófilo, na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.