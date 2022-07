Militar que participou da execução de juíza continua preso e pode ser expulso da PM

O caso da execução com 21 tiros da juíza Patrícia Acioli, na porta de sua casa em Piratininga, Niterói, em 11 de agosto de 2011, teve mais uma reviravolta. O tenente-coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, ex-comandante do 7º BPM (São Gonçalo) que foi condenado a 36 anos de prisão, teve negada a concessão de um mandado de segurança para estender o prazo para enviar recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A decisão unânime dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) aproxima a expulsão de Cláudio da corporação, e além da perda do cargo público, a perda do soldo (remuneração pela patente) e outras vantagens remuneratórias que ele ainda recebe.

O militar cumpre pena na Unidade Prisional da Polícia Militar (UP-PMERJ), no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. De acordo com o TJRJ a decisão dos magistrados, que acompanharam o voto do desembargador relator Antônio Carlos Nascimento Amado, deve tornar o julgamento definitivo.

O mandado de segurança foi impetrado pela defesa do réu após a Terceira e Segunda Vice-Presidências do Tribunal de Justiça terem indeferido uma sequência de agravos considerados incabíveis para o que se pretendia. Ou seja, após o recurso especial ter sido inadmitido, a defesa, interpôs agravos internos, ao invés do agravo em recurso especial previsto em lei.

A expulsão do ex-comandante era uma reivindicação antiga da família. No ano passado a irmã de Patrícia, Simone Acioli, disse achar injusto que dois policiais militares condenados, sendo um o Cláudio, continuem fazendo parte dos quadros da corporação.

No próximo dia 11 de agosto a morte da juíza completará 11 anos e todos os anos são feitas homenagens para lembrar a data na árvore que homenageia a magistrada, na Praia de Icaraí, na altura da Reitoria da UFF. Ano passado foram colocadas 21 rosas no local, justamente a quantidade de tiros que vitimaram Patrícia. O ato foi realizado pela família da juíza junto com membros da ONG Rio de Paz.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) foi questionada se ele permanece recebendo normalmente seu salário, qual valor de salário e benefícios e qual a função atual dele na corporação. Até o fechamento dessa edição a PMERJ não se manifestou sobre os assuntos.

RELEMBRE O CRIME

A juíza Patrícia Acioli foi morta com 21 tiros, na porta de casa, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. Ela era titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo e responsável pela prisão de dezenas de policiais militares. No dia do crime ela trabalhou no Fórum de São Gonçalo e tinha feito os pedidos de prisão de dois policiais militares. Esses a seguiram e a mataram na mesma noite, parte de um esquema de milícia que atuava no 7º BPM-São Gonçalo. O grupo, de 11 policiais denunciados, foi acusado de ter forjado diversos autos de resistência para encobrir execuções e extorsões. Todos os militares foram condenados.

CRIME VIRA FILME

O crime bárbaro virou filme, um longa-metragem documentário “Patrícia Acioli, a juíza do povo”, dirigido pelo jornalista Humberto Nascimento, primo da magistrada, que também assina o roteiro do longa. As cenas do filme foram gravadas em Niterói e seguem as mesmas características descritas pelo delator que efetuou a maioria dos disparos e no mesmo local do crime.

O filme vai contar os bastidores da investigação e também a vida pessoal da magistrada, que sempre foi pautada pelos Direitos Humanos. A estreia ainda terá data a ser definida.