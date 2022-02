Militar mata vizinho por engano em São Gonçalo

Tragédia por engano. Um homem foi morto a tiros pelo vizinho após ser confundido com um assaltante, em um condomínio no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. O autor dos disparos, ao perceber o equívoco, chegou a socorrer a vítima, que acabou não resistindo.

O caso aconteceu por volta das 23h. Durval Teófilo Filho, de 38 anos, estava chegando em casa, na Rua Capitão Juvenal Figueiredo. Seu vizinho, Aurélio Alves Bezerra, que é militar da Marinha, que também chegava ao local, após uma viagem, achou que a vítima fosse um assaltante.

Em depoimento à Polícia Civil, Aurélio disse que Durval estava perto de seu veículo e não reconheceu. Acreditando que o vizinho fosse um criminoso, sacou sua arma e atirou três vezes contra o homem.

Ainda segundo relato do acusado, ao se aproximar da vítima baleada, Durval, ainda consciente, disse ser morador do condomínio. Aurélio, após perceber o erro, socorreu imediatamente a vítima ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), que fica perto do local do crime.

A unidade de saúde confirmou a entrada da vítima, que acabou não resistindo. O corpo de Durval foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro Tribobó.

A equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) realizou a perícia no corpo e registrou a ocorrência. A especializada registrou o caso.