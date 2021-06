Militar esfaqueada em base da Marinha localizada em Niterói recebe alta

A tenente Pamella Roberta Maia, que estava internada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio, recebeu alta. A oficial foi esfaqueada por um cabo dentro de uma base da unidade, localizada em Niterói, no começo do junho. O suspeito alegou que não gostara de ser repreendido publicamente pela superior. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha.

Ainda de acordo com o comunicado, a tenente, neste momento, encontra-se em recuperação. O órgão também informou que a Marinha segue prestando apoio à militar e aos seus familiares. Já o agressor, que foi preso em flagrante, se encontra à disposição da Justiça Militar e o processo investigativo permanece em andamento.