Militar é atingido em tentativa de assalto em São Gonçalo

Uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira (16), deixou um cabo da marinha, de 24 anos, ferido. O caso aconteceu na RJ-104, na altura do bairro Laranjal, em São Gonçalo.

O cabo estava em uma moto modelo Honda Bros, quando foi abordado por dois homens, que também estavam em uma moto. Um policial militar passava pelo local nomomento da ação e interferiu o assalto. Houve troca de tiros e o cabo foi atingido de raspão na coxa.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Ainda segundo a PM, os criminosos fugiram correndo em direção ao Jardim Catarina.

O cabo da Marinha é lotado no Centro de Adestramento Almirante Marques Leão, na Ilha do Mocanguê. A moto do militar e a arma utilizada pelos criminosos foram levadas para a Delegacia do Alcântara (74ª DP), onde o caso foi registrado.