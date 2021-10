Militar desaparece no mar de Itacoatiara enquanto pescava

O militar da Marinha do Brasil, Máyron Guimarães de Lima, desapareceu, no mar de Itacoatiara, Região Oceânica de Niterói. Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (14), equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas pelo rapaz, que tem 26 anos de idade.

De acordo com informações da corporação, o jovem estava, na noite de quarta-feira (13), pescando em uma pedra, à beira do mar, acompanhado de amigos. No entanto, em um momento no qual ele tentava lançar o anzol ao mar, acabou se desequilibrando e caindo na água, sendo levado pela correnteza.

Equipes dos Bombeiros utilizam mergulhadores e jet-skis para tentar encontrar o rapaz. De acordo com informações de familiares, por possuir treinamento militar, ele conseguiu boiar na água no momento que caiu, e sinalizou aos amigos. Contudo, pela força da correnteza, não conseguiu retornar à pedra.

Por meio de comunicado, os Bombeiros orientaram que a população não pratique atividades noturnas em mar ou pedras, tendo em vista os perigos envolvidos. Até o momento desta publicação, o rapaz não havia sido localizado pelas equipes.