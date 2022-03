Militar acusado de matar vizinho será levado ao banco dos réus

A Justiça marcou a primeira audiência sobre o caso do militar da Marinha acusado de matar o vizinho, em condomínio no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. Aurélio Alves Bezerra será levado ao banco dos réus no dia 4 de abril, às 14h20, na sala de audiências da 4ª Vara Criminal, no Fórum de São Gonçalo.

Durante a audiência de instrução, serão ouvidas testemunhas de acusação, arroladas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e de defesa, arroladas pelos advogados de Aurélio, além do próprio acusado. Após as oitivas, a juíza Juliana Grillo El-jaick decidirá se o réu será levado a júri popular.

“As preliminares arguidas pela Defesa não devem prosperar, na medida em que a materialidade delitiva está indiretamente demonstrada, assim como a autoria se encontra plenamente indiciada. Frise-se que a denúncia do acusado por homicídio doloso duplamente qualificado descreve e individualiza detalhadamente a conduta imputada, de modo a permitir o livre exercício da sua ampla defesa, confundindo-se as questões que são objeto de arguição preliminar com o próprio mérito da ação penal”, justificou a juíza.

Habeas corpus

A defesa do militar da Marinha Aurélio Alves Bezerra entrou com novo pedido de habeas corpus pedindo a soltura dele, que é acusado de matar o vizinho, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. A petição foi impetrada na Departamento de Autuação e Distribuição Criminal da Segunda Vice-Presidência na noite do último dia 7. O departamento solicitou que fosse anexada ao pedido a ficha criminal do acusado para fazer a apreciação.

O crime

O crime ocorreu no fim da noite de 2 de fevereiro no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O repositor de supermercado Durval Teófilo Filho, que morava no mesmo condomínio do sargento, foi atingido por três tiros quando abria sua mochila para pegar a chave do portão. O sargento Aurélio Alves Bezerra, que aguardava a abertura do portão dentro de um Celta preto, fez os disparos de dentro do carro. Ele alegou à polícia que atirou por achar que seria assaltado.

O suspeito foi denunciado por homicídio duplamente qualificado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A acusação foi encaminhada para a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, por meio da 2ª Promotoria de Justiça. 1º sargento da Marinha, Aurélio foi denunciado porque cometeu crime por motivo torpe e sem dar chance de defesa à vítima.